Crotone-Cerignola, in arrivo 400 biglietti per i tifosi gialloblù - Fonte Immagine: Audace Cerignola

Sono attesi 400 biglietti per i tifosi del Cerignola in vista della trasferta contro il Crotone, in programma domenica 16 marzo alle ore 15:00.

Al momento si attende solo l’ufficialità, ma la decisione sembra ormai definita: la tifoseria ospite potrà contare su un settore riservato per sostenere la propria squadra in una sfida importante.

Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori dettagli sulla modalità di vendita e le disposizioni per l’accesso allo stadio.

Lo riporta Antennasud.com.