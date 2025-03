Non si arrestano i furti ai danni di un’azienda agricola di Foggia, situata in via Sprecacenere, al km 3, presa di mira ancora una volta la sera dell’8 marzo, intorno alle 22. I malviventi si sono introdotti nella proprietà e hanno rubato nuovamente pannelli fotovoltaici, lasciando l’azienda in ginocchio.

“Siamo sfiniti, non ce la facciamo più. Viviamo costantemente nell’ansia di nuovi furti”, è lo sfogo amaro di uno dei membri della famiglia proprietaria, raccolto da FoggiaToday. L’azienda denuncia di essere vittima di continui furti, in particolare di pannelli fotovoltaici, cavi di rame e materiali dai capannoni, che più volte hanno cercato di ripristinare senza successo: “Ogni volta che reinstalliamo i pannelli, vengono di nuovo portati via”.

Il bilancio dei danni è pesante: circa 120mila euro di perdite complessive. Tutti gli episodi sono stati regolarmente denunciati ai carabinieri e alle forze dell’ordine, e l’azienda si avvale anche di un servizio di vigilanza rurale, ma la situazione non migliora.

“È diventato impossibile lavorare in queste condizioni”, raccontano i titolari, stremati da una lunga serie di episodi che minano la sopravvivenza stessa dell’attività. Ora chiedono interventi concreti per fermare una piaga che sta mettendo in ginocchio l’agricoltura locale.

Lo riporta FoggiaToday.it.