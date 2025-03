Foggia, la sindaca Episcopo sulle polemiche per la malamovida: "Nessuna desertificazione, solo minime limitazioni"

La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, interviene con fermezza sulle polemiche legate alla recente ordinanza sulla malamovida, respingendo qualsiasi accusa di penalizzazione per il commercio o di “desertificazione del centro”. In un intervento pubblico, la prima cittadina ha chiarito i termini dell’ordinanza, sottolineando come l’attività dei locali non subirà restrizioni: “I locali fino a tarda notte possono fare ciò che vogliono, vendere ciò che vogliono e far consumare ciò che vogliono, nel rispetto delle vigenti normative nazionali”.

L’ordinanza, infatti, riguarda esclusivamente i dehors e i tavoli esterni, imponendo limitazioni dopo l’una di notte nei weekend per contrastare rumori molesti, schiamazzi e il consumo eccessivo di alcolici, specialmente tra i minorenni. “Si tratta di minime limitazioni, pensate anche per il rispetto delle famiglie residenti, ormai esasuste per il caos nelle ore notturne”, ha spiegato la sindaca, evidenziando anche il rischio di azioni legali già avanzate ai danni del Comune.

Episcopo ha inoltre precisato che le cosiddette “zone rosse” sono state individuate dal prefetto di Foggia in base a valutazioni di ordine e sicurezza pubblica, smentendo le accuse di eccessivo rigore da parte dell’amministrazione. “Si parla di recessione economica, lockdown commerciale e persino dell’impossibilità di acquistare bottigliette d’acqua dopo la mezzanotte… Solo iperbole propagandistiche, non corrispondenti al vero!”, ha ribadito la sindaca. Con queste parole, la prima cittadina intende smontare le critiche e ristabilire i fatti: “Tanto per verità fattuale… per amore della città e per tutte le cittadine e i cittadini”.

Lo riporta l’Immediato.net