I Comparti di Manfredonia: un quartiere abbandonato da 15 Anni

La situazione di abbandono dei Comparti di Manfredonia continua a destare indignazione tra i residenti. Un quartiere che avrebbe dovuto essere un’area residenziale di qualità, si trova ormai in uno stato di degrado assoluto. Sono ormai 15 anni che i cittadini di questa zona convivono con disagi che sembrano non finire mai. La denuncia arriva direttamente da un residente che, esasperato dalla situazione, ha deciso di rendere pubbliche le condizioni in cui versa la zona. “Mi vergogno di abitare in questo quartiere abbandonato,” afferma il cittadino, visibilmente deluso dalla totale mancanza di interventi di manutenzione.

Un Quartiere Trascurato

Le immagini che accompagnano questa denuncia rivelano marciapiedi invasi dalle erbacce, che in alcune zone superano i due metri d’altezza. La vegetazione, ormai incontrollata, è un chiaro segno della negligenza che ha caratterizzato la manutenzione dell’area. Non solo, in molte zone la situazione è ben peggiore, con strade prive di asfaltatura, come nel caso della zona CA 9, che continua a rimanere priva di asfalto, nonostante siano passati ormai 15 anni da quando i residenti vi si sono trasferiti.

Un Abbandono Ingiustificato

“I cittadini di questa zona pagano le tasse e le utenze come tutti gli altri, ma vivono in un quartiere completamente abbandonato, come se fossero cittadini di serie B,” aggiunge il residente. La frustrazione è palpabile, considerando che il quartiere avrebbe dovuto essere un’area residenziale in grado di offrire ai suoi abitanti una qualità della vita degna di una città come Manfredonia. Invece, i Comparti di Manfredonia si trovano in condizioni peggiori delle periferie più degradate.

Il Paradosso del Passo Carrabile

Un altro tema che ha sollevato forti polemiche è l’introduzione della tassa per il passo carrabile, nonostante le condizioni delle strade siano inaccettabili. La critica è rivolta direttamente al Comune, accusato di chiedere il pagamento di una tassa senza fornire i servizi minimi a cui ogni cittadino ha diritto. “Il Comune ha pensato bene di far pagare il passo carrabile pur sapendo che le strade sono in condizioni pessime,” denuncia l’abitante, chiedendo un intervento urgente da parte delle autorità locali.

Le Istituzioni Non Rispondono

La delusione è anche rivolta alla totale assenza di risposte da parte del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali. Nonostante le ripetute segnalazioni e le lamentele, la situazione non sembra destinata a cambiare. “Sindaco, assessori, consiglieri comunali, è possibile che nessuno si prenda cura di questa zona?” chiede, esasperato, il residente. La primavera è ormai alle porte, ma i marciapiedi e le strade restano in uno stato di totale incuria.

Un Appello alla Cittadinanza e alle Autorità

Il messaggio di chi vive nei Comparti di Manfredonia è chiaro: è ora di dire basta all’abbandono e alla mancanza di rispetto per i cittadini. “Non venite a vivere nei Comparti! Se volete evitare disagi e vivere in un quartiere che non è nemmeno degno di essere chiamato tale, state lontani,” conclude l’abitante con un appello a chi potrebbe considerare di trasferirsi nella zona. La speranza è che la denuncia arrivi alle orecchie delle autorità competenti e che finalmente vengano presi provvedimenti per migliorare le condizioni di vita di chi, da anni, è costretto a vivere in queste condizioni.

La domanda rimane la stessa: perché i cittadini dei Comparti di Manfredonia vengono abbandonati?

A cura di Michele Solatia.