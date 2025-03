La Farrata di Manfredonia sbarca in Nuova Zelanda

Da Manfredonia alla Nuova Zelanda: la tradizione culinaria sipontina conquista nuovi palati.

La passione per la tradizione non conosce confini, e Gianni Curci, meglio noto tra gli amici come Gianni Bronzetto, ne è un esempio vivente. Da anni impegnato nella diffusione della cultura gastronomica di Manfredonia in giro per il mondo, ha fatto conoscere specialità come le melanzane sott’olio, i mostaccioli, le orecchiette e tanti altri prodotti tipici.

Oggi, dopo sette anni trascorsi in Nuova Zelanda e ottenuta la residenza, è riuscito in un’impresa tutt’altro che scontata: procurarsi della ricotta di pecora, ingrediente fondamentale per una delle eccellenze della cucina sipontina, la Farrata. Un vero paradosso, considerando che il Paese oceanico conta più pecore che abitanti, eppure la ricotta di pecora è un prodotto raro, quasi di lusso, difficile da reperire.

Grazie alla collaborazione con alcuni amici caseari di Nelson, Curci ha finalmente potuto assaporare questa ricotta e, senza esitazioni, ha deciso di far conoscere la Farrata anche in questa terra lontana. Il risultato? Un successo, come sempre.

Un piccolo tassello in più per la diffusione della tradizione culinaria manfredoniana nel mondo, a dimostrazione di come il legame con le proprie radici possa resistere e rafforzarsi anche a migliaia di chilometri di distanza.

Un saluto affettuoso a tutti gli amici di Manfredonia da Gianni Bronzetto, ambasciatore del gusto sipontino nel mondo.

FOTOGALLERY