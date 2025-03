Manfredonia, incidente tra auto e scooter: ferito il conducente del mezzo a due ruote

Un incidente stradale si è verificato oggi intorno alle ore 14:00 all’incrocio tra via Santa Restituta e via Orto Sdanga. Nello scontro sono rimasti coinvolti un’Opel Corsa e uno scooter, con il conducente del mezzo a due ruote che ha riportato ferite.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso al ferito, mentre gli operatori della Polizia Locale di Manfredonia hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento.

a cura di Daniele Catalano