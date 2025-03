Manfredonia, lo sport protagonista: presentato il Programma Operativo Sport 2025 della Regione Puglia

Anche Manfredonia guarda con attenzione alle opportunità offerte dal Programma Operativo Sport 2025, presentato oggi presso la sede della Regione Puglia alla presenza del vicepresidente e assessore allo Sport Raffaele Piemontese. Un’iniziativa che mette a disposizione importanti risorse per finanziare eventi, impianti, attrezzature e progetti sportivi, con l’obiettivo di valorizzare lo sport come motore di crescita sociale e benessere. A rappresentare la città sipontina è stato il consigliere delegato allo sport, Nicola Mangano, che ha sottolineato il ruolo strategico di Manfredonia in questo contesto. “La Regione Puglia è stata designata Regione Europea dello Sport 2026, un riconoscimento che premia l’impegno e il valore del nostro territorio in ambito sportivo”, ha dichiarato Mangano.

Il Programma Operativo Sport 2025 prevede otto bandi, con fondi destinati a diverse aree del settore:

Avviso B (marzo) – 520.000 euro per il finanziamento di manifestazioni sportive senza scopo di lucro.

– per il finanziamento di manifestazioni sportive senza scopo di lucro. Avviso A-D (aprile) – 1 milione di euro per campi estivi sportivi e progetti dedicati.

– per campi estivi sportivi e progetti dedicati. Avviso G (maggio) – 300.000 euro per attrezzature sportive destinate ad atleti e persone con disabilità.

– per attrezzature sportive destinate ad atleti e persone con disabilità. Maggio – 380.000 euro per il riconoscimento dei risultati ottenuti da atleti e squadre.

– per il riconoscimento dei risultati ottenuti da atleti e squadre. Giugno – Bando per impianti sportivi per i Comuni, con contributi tra 200.000 e 400.000 euro.

Nel 2025 prenderà il via anche il programma “Scuola, Sport e Disabilità”, pensato per favorire l’accesso alla pratica sportiva senza barriere. A questo si affiancherà l’erogazione di Voucher Sportivi, un incentivo economico destinato ai cittadini per facilitare l’attività sportiva. “Lo sport è un pilastro della nostra comunità”, ha ribadito Mangano, evidenziando come queste misure possano rappresentare un’opportunità concreta per lo sviluppo dello sport a Manfredonia, favorendo eventi, strutture e atleti locali.