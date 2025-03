“Se è vero che la bellezza salverà il mondo, allora il nostro cammino verso la salvezza sembra ancora lungo”. È con queste parole che Nicola Ciuffreda, cittadino, sportivo, attivista locale, ha commentato la situazione dei beni storici e architettonici di Manfredonia, sollecitando le autorità competenti, tra cui il Comune, a prendere provvedimenti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico della città.

Tra i simboli storici più rilevanti di Manfredonia vi sono la Torre dell’Abate e la Chiesa di Santa Maria, due strutture che raccontano la storia e la bellezza della città. Tuttavia, come evidenziato da Ciuffreda, nonostante la loro importanza storica, queste testimonianze del passato sono ancora in attesa di interventi concreti per garantire la loro preservazione e valorizzazione.

Ciuffreda ha lanciato un appello alle autorità locali affinché si adoperino per preservare questi tesori storici, come il Torrione Santa Maria, attraverso interventi di restauro, valorizzazione e promozione turistica. Secondo il cittadino, la bellezza storica di Manfredonia può diventare una risorsa fondamentale per la città, soprattutto se adeguatamente tutelata e messa in valore. Il turismo culturale, infatti, rappresenta una fonte di reddito importante per molte realtà locali e la valorizzazione del patrimonio storico potrebbe portare un beneficio economico significativo alla città.

“Se vogliamo davvero che la bellezza salvi il nostro mondo, dobbiamo cominciare dalle cose che ci circondano e che rappresentano la nostra identità”, ha concluso Ciuffreda. “pero che il Comune di Manfredonia e chi di dovere possano finalmente prendere a cuore questa causa”.

In una città come Manfredonia, che ha visto un’evoluzione storica e culturale significativa, la preservazione di questi monumenti è fondamentale per mantenere viva la connessione con il passato. La torre, in particolare, è un elemento che racconta storie di epoche lontane, di guerre, di commerci, ma anche di vita quotidiana.

A cura di Michele Solatia.