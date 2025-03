Maxi sequestro da 36 milioni: indagine sui vertici Conad e sull'acquisizione di Auchan

Un sequestro di oltre 36 milioni di euro è stato eseguito nell’ambito di un’inchiesta legata all’acquisizione dei punti vendita Auchan da parte di Conad, una vicenda in cui risultano indagate nove persone, tra cui alcuni ex vertici della stessa Conad.

Nel mirino della Procura sono finiti l’ex amministratore delegato Francesco Pugliese e l’ex direttore finanziario Mauro Bosio, ritenuti dagli inquirenti i principali beneficiari di un articolato sistema corruttivo. Al loro fianco, nelle vesti di presunti corruttori, compaiono un noto imprenditore del settore dei trasporti e un finanziere italiano residente all’estero, già conosciuto per precedenti vicende giudiziarie.

Secondo le accuse, Pugliese e Bosio avrebbero costituito una fiduciaria attraverso la quale transitavano false consulenze, creando così un meccanismo illecito per drenare denaro. I reati ipotizzati sono corruzione tra privati e autoriciclaggio. Il sequestro preventivo per equivalente riguarda 28,6 milioni di euro come profitto della corruzione e circa 8 milioni di euro riconducibili ad attività di autoriciclaggio.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore facente funzioni Francesco Caleca e dal pm Michela Guidi, ha preso il via da un esposto presentato in Procura da due cooperative socie di Conad, che ha fatto emergere un complesso sistema di acquisizione dei punti vendita Auchan su scala nazionale, corredato da contratti di trasporto e deposito stipulati con terzi fornitori.

Le indagini hanno ricostruito come Pugliese e Bosio, con il coinvolgimento di familiari e tramite una fiduciaria, avrebbero costituito una società di consulenza con sede a Milano, ricevendo oltre 3 milioni di euro da società di trasporto e deposito per la stipula di contratti e 11,3 milioni di euro da un imprenditore romano residente all’estero, somme giustificate formalmente come consulenze, ma in realtà frutto di operazioni fittizie.

L’imprenditore romano, attraverso un gruppo societario con sede in Lussemburgo, partner finanziario del consorzio nell’operazione, avrebbe rilevato la sub-holding italiana del gruppo Auchan. Gli immobili sarebbero stati successivamente ceduti a fondi immobiliari e parte delle quote della società veicolo, creata per l’acquisizione, sarebbe stata ceduta simbolicamente al prezzo di 1 euro, come previsto dagli accordi.

Dall’analisi dei flussi finanziari, è emerso che i proventi illeciti sono stati in parte reinvestiti in operazioni finanziarie opache, difficili da tracciare, e in parte utilizzati per fini personali, tra cui la partecipazione alla Mille Miglia con un’auto d’epoca acquistata proprio grazie ai fondi ottenuti tramite le attività illecite.

L’operazione, uno dei più importanti interventi giudiziari degli ultimi anni nel settore della grande distribuzione, svela un intreccio di corruzione e affari privati ai danni del consorzio Conad e dei suoi soci.

Lo riporta agi.it.