FOGGIA – Nuovo Bando per 22 Bidelli ed Accompagnatori Scuolabus a tempo indeterminato, ecco tutti i dettagli e le informazioni utili.

Il Servizio Personale del Comune di Foggia ha trasmesso oggi all’Arpal Puglia – Ambito territoriale di Foggia la richiesta di avviamento a selezione per cinque operatori dei servizi con mansione di bidello (ex categoria A), con contratto a tempo indeterminato e parziale per 30 ore settimanali.

Questa iniziativa segue la richiesta inoltrata ieri per l’assunzione di sedici accompagnatori scuolabus.

L’Amministrazione prosegue così il suo impegno nel garantire la continuità e l’efficienza dei servizi pubblici, superando anni di selezioni a tempo determinato.

L’obiettivo è valorizzare il personale che svolge un ruolo essenziale per la comunità, ma che in passato non ha ricevuto il giusto riconoscimento. Inoltre, un’ulteriore unità sarà assunta attraverso una procedura specifica in conformità con la Legge 68/99.

“Negli anni, i bidelli delle scuole comunali hanno affrontato difficoltà e precarietà che hanno inciso sulla loro serenità. Per questo, nel Piano Assunzionale abbiamo previsto un percorso mirato a garantire stabilità lavorativa, continuità dei servizi e il riconoscimento delle competenze professionali” ha dichiarato l’assessora al Personale, Daniela Patano.

Il dirigente Giuseppe Marchitelli ha aggiunto: “Ringrazio il Servizio Personale per l’eccellente lavoro svolto anche in questa occasione e l’Amministrazione per l’attenzione e la sensibilità dimostrate”.

Lo riporta concorsipubblici.net