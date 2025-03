Padre litiga con il figlio e lo accoltella: morto in ospedale (Fonte: corriere lecce)

BRINDISI – Omicidio. Con quest’accusa è finito in carcere questa sera (giovedì 13 marzo) un 71enne di Francavilla Fontana che nei giorni scorsi ha accoltellato suo figlio 44enne.

La lite tra i due – sembrerebbe una delle tante – sarebbe culminata in un paio di coltellate che il genitore avrebbe inferto al figlio, con problemi di dipendenza dall’alcol che – pare – lo portavano ad assumere atteggiamenti aggressivi nei confronti dei familiari.

Il ferimento mercoledì.

Il 44enne è morto in ospedale a Brindisi dopo due giorni di ricovero in Terapia intensiva, dopo essere stato trasportato nell’ospedale Antonio Perrino in codice rosso a bordo di un’autoambulanza del servizio 118.

Il padre era stato già denunciato per lesioni personali gravissime, ma la sua posizione si è aggravata proprio a seguito del decesso del figlio.

Ed è stato arrestato.

Lo riporta quotidianodipuglia.it