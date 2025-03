Salento, due vigili si vantano in auto: «Abbiamo fatto 108 multe in poche ore» (Fonte: quotidianodipuglia)

LECCE – Sta facendo discutere, a Surbo, un video girato lo scorso primo dicembre che immortala due agenti della Polizia locale, in divisa a e bordo di un’auto di servizio, intente a festeggiare per aver battuto un “record” del tutto singolare: l’emissione di 108 verbali in una sola giornata.

Proprio in occasione della prima domenica di shopping natalizio.

Le immagini, forse destinate a una chat interna, sono state poi diffuse sollevando un vespaio di polemiche.

E non solo sulla legittimità delle azioni delle due agenti di polizia locale, ma anche sull’intero sistema di controllo delle infrazioni nel comune dell’hinterland leccese.

Il numero delle contravvenzioni, ritenuto eccessivo, sarebbe stato visto da alcuni come un tentativo del Comune di fare cassa a discapito dei cittadini in difficoltà economiche.

Inoltre, c’è chi sostiene che questo approccio sia frutto di direttive imposte dall’amministrazione del sindaco Oronzo Trio se si considerano le sanzioni annullate in autotutela nelle scorse settimane.

A commentare le immagini difendendo l’operato degli agenti è stato proprio il primo cittadino, preannunciando l’avvio di opportune verifiche.

«Immagino rappresenti un momento di leggerezza al termine di una giornata lavorativa stressante e pesante.

Visto così, fa un po’ riflettere e fa strano vedere un’esultanza rispetto ad un’attività di accertamento. Farò gli approfondimenti del caso per capire come sia potuta accadere la diffusione del video e la sua circolazione».

Tuttavia, non si escludono provvedimenti. «È opportuno evitare di girare video in servizio, ma è altrettanto opportuno che certe considerazioni rimangano all’interno di un ufficio e non siano esplicitate in una maniera così discutibile.

Ritengo che sia giusto sanzionare tutte le trasgressioni ma non può rappresentare diu certo un motivo di festeggiamento».

Nel corso del 2023 ammontano a 70mila euro i proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall’accertamento di tutte le violazioni al Codice della strada, come si legge nella relazione che gli uffici di via Giuseppe Codacci Pisanello hanno inviato al ministero dell’Interno a maggio 2024.

Di questi, 8.750 euro sono stati destinati alla sostituzione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale, 21mila euro per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

Infine, 5.250 euro per la manutenzione delle strade, l’installazione, l’ammodernamento, il potenziamento, la messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, per un totale di 35mila euro.

«Al netto delle considerazioni che si possono fare sul video – ha proseguito Trio – gli agenti che compaiono nelle immagini sono due agenti molto validi, attivi e impegnati, costantemente in servizio.

Per quanto riguarda l’ipotesi di un uso eccessivo di verbali, ci sono stati degli annullamenti di recente, anche abbastanza consistenti, relativi a verbali le cui ricevute non riportavano gli estremi identificativi del verbale stesso.

Con la conseguenza che si è proceduto all’annullamento, lasciando però a carico del trasgressore i costi di notifica.

Inoltre, il corpo di Polizia locale di Surbo ha elevato i verbali evidentemente perché c’erano i presupposti, e non escludo che alcuni possano essere stati elevati con degli errori che hanno portato all’annullamento in autotutela, ma non parlerei di un fenomeno massivo.

Recentemente – ha aggiunto il sindaco – ci sono stati molti annullamenti per via dell’incompletezza nella compilazione».

