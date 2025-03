Salvemini carica il Cerignola: "Noi obbligati a fare prestazioni, l’Avellino a vincere"

Dopo la vittoria nel derby contro il Foggia, l’attaccante dell’Audace Cerignola, Francesco Salvemini, ha parlato ai microfoni di Antenna Sud, commentando il momento della squadra e spostando la pressione sull’Avellino, diretto concorrente nella corsa ai vertici della classifica. “Sono contento per me e per i risultati della squadra, siamo felici e non molliamo di un centimetro” – ha dichiarato Salvemini – “Ci aspettavamo una gara tosta, il Foggia non merita questa classifica. Abbiamo commesso qualche piccolo errore, ma siamo ripartiti alla grande”.

Il numero 9 gialloblù ha poi evidenziato la differenza di aspettative tra il Cerignola e l’Avellino: “Noi abbiamo l’obbligo di fare prestazioni, loro invece devono vincere e hanno più pressioni. Arrivati fin qui è giusto giocarcela fino alla fine”. Parole che confermano la determinazione della squadra di mister Ivan Tisci, intenzionata a recitare un ruolo da protagonista in questo finale di stagione.

Lo riporta tuttoavellino.it