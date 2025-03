Le quotazioni del grano duro sono rimaste stabili anche questa settimana, come evidenziato nel listino della Borsa Merci di Foggia, datato mercoledì 12 marzo 2025. Il grano duro Fino continua a mantenersi nella fascia di prezzo compresa tra 337 e 342 euro per tonnellata, confermando la stabilità dei valori registrati nelle settimane precedenti.

Tra le variazioni più rilevanti, si segnala un ulteriore aumento del grano duro biologico, che raggiunge ora i 415-420 euro per tonnellata, segnando un incremento di 5 euro rispetto alla settimana scorsa (410-415 euro/t). Questa crescita rispecchia un trend positivo che ha visto il prezzo del grano duro biologico aumentare costantemente negli ultimi mesi, passando dai 380-385 euro/t di gennaio.

Al di là del grano duro, si registrano anche alcuni aggiustamenti nei prezzi dei cereali minori. In particolare, l’avena bianca subisce una flessione di 5 euro per tonnellata. Tra i cruscami di frumento, si segnala un incremento di 5 euro per tonnellata per il farinaccio, il tritello cubettato, la crusca e il cruschello.

Nel complesso, i prezzi di altri prodotti restano invariati o non sono quotati. Il grano duro di qualità “buono mercantile” continua a stabilizzarsi a 327-332 euro/t, mentre il prezzo del grano mercantile rimane fermo a 315-320 euro/t.

Queste dinamiche riflettono una certa stabilità del mercato, pur con alcuni aggiustamenti specifici legati all’andamento della domanda, in particolare per il grano duro biologico, sempre più apprezzato nel contesto agricolo italiano.

Lo riporta agricoltura.it.