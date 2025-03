Staccò un orecchio a morsi a un carabiniere, condannato a 5 anni

Cinque anni e quattro mesi di reclusione, una provvisionale immediatamente esecutiva di 10 mila euro e il risarcimento da liquidare in sede civile. È questa la pena inflitta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona, Marta Sarnelli ad un 47enne di Cocullo, finito sul banco degli imputati per aver staccato a morsi l’orecchio di un carabiniere. L’episodio risale al 13 agosto 2024. L’uomo stava prendendo un caffè al bar di via Patini, a Sulmona. Essendo rinchiuso ai domiciliari per lo stalking alla vicina di casa, con possibilità di uscire per qualche ora, i carabinieri gli avevano chiesto di esibire i documenti.

Il 47enne aveva reagito violentemente, prima dentro il locale e poi all’esterno dove aveva preso a morsi uno dei militari intervenuti, tranciando il padiglione auricolare, la parte superiore dell’orecchio sinistro, che era stata ricucita poi dall’otorino dell’ospedale di Sulmona. Il militare è rimasto convalescente per circa tre mesi. In quella circostanza, secondo l’accusa, l’imputato aveva opposto resistenza anche nei confronti di un altro dei militari intervenuti.

Lo riporta l’ANSA