I Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta hanno eseguito ieri un decreto di perquisizione e un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza, emessi dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito di un’indagine su reati contro il patrimonio. Le accuse rivolte al sedicente guaritore riguardano la truffa aggravata dalla minorata difesa e la truffa aggravata per ottenere indebitamente erogazioni pubbliche, come il reddito di cittadinanza e l’assegno di inclusione.

Le indagini sono scaturite da un servizio televisivo trasmesso lo scorso maggio, in cui un individuo, attivo nel Comune di Santa Maria a Vico (CE), affermava di essere in grado di annullare gli effetti nocivi delle sostanze stupefacenti su persone tossicodipendenti, offrendo trattamenti a pagamento. Gli investigatori hanno raccolto prove che suggeriscono come il soggetto approfittasse della vulnerabilità dei suoi clienti per ottenere guadagni illeciti.

In seguito all’esecuzione del provvedimento emesso dalla Procura, sono stati sequestrati beni per un valore superiore ai 100.000 euro, in relazione ai profitti derivanti dalle presunte attività criminali. Il procedimento penale è ancora nelle fasi preliminari, e le accuse dovranno essere verificate nel corso del processo, con il diritto di difesa che verrà pienamente garantito. Fino a una sentenza definitiva, si presume l’innocenza degli indagati.

La diffusione di questa notizia è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, in ottemperanza alla normativa sul diritto all’informazione (D.lgs. n. 188/2021).