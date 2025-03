Nel 2024 l’Italia ha registrato 129,3 milioni di arrivi e 458,4 milioni di presenze turistiche, secondo i dati Istat. Un quadro in chiaroscuro: gli arrivi sono in calo del 3,3%, mentre le presenze crescono del 2,5%, segno di un soggiorno medio più lungo ma di un numero minore di visitatori.

A trainare questo risultato sono esclusivamente i turisti stranieri, mentre il mercato interno segna un crollo: gli arrivi degli italiani scendono del 7,6% e le presenze del 2,2%, ovvero quasi 5 milioni di italiani in meno hanno trascorso una vacanza in Italia rispetto all’anno precedente.

“È una perdita di appeal interno che non possiamo ignorare”, commenta Raffaele Rio, presidente di Demoskopika, in un’intervista rilasciata all’ANSA. “Servono interventi immediati per rilanciare il turismo nazionale e riconquistare la fiducia degli italiani”.

Arrivi in calo, presenze in aumento: cosa significa?

Il contrasto tra la diminuzione degli arrivi e l’aumento delle presenze fotografa una situazione complessa: se da un lato cresce la permanenza media dei turisti stranieri, dall’altro la perdita di viaggiatori italiani segnala un indebolimento della domanda domestica.

Questo trend genera effetti economici a doppio taglio: da una parte, più giorni di soggiorno significano maggiori entrate per le strutture ricettive e il territorio, ma dall’altra una dipendenza crescente dai mercati internazionali può esporre il settore a rischi legati alle oscillazioni della domanda estera.

Il nodo del caro prezzi: così gli italiani rinunciano alle vacanze

La contrazione del turismo nazionale è legata soprattutto al calo del potere d’acquisto delle famiglie italiane, schiacciate da un’inflazione persistente e da prezzi turistici cresciuti ben oltre la media generale.

Secondo l’analisi di Demoskopika, nel 2024 i prezzi dei principali servizi turistici sono cresciuti a un ritmo tre volte superiore all’inflazione media. Alcuni esempi significativi:

Pacchetti vacanza +10,7% , con quelli nazionali cresciuti addirittura del 16,6% , mentre quelli internazionali sono rimasti quasi fermi (+0,6%).

, con , mentre quelli internazionali sono rimasti quasi fermi (+0,6%). Servizi di alloggio (hotel, B&B, affittacamere, ecc.) +5,2% .

. Ristorazione +3,5% .

. Voli nazionali -1,5%, ma internazionali -7,1%, evidenziando una maggiore convenienza delle destinazioni estere.

A questo quadro si aggiunge un clima di fiducia in calo tra le imprese del settore turistico, che secondo l’Istat ha registrato una flessione del 7,7% rispetto al 2023, segnale di una crescente incertezza.

Le previsioni Demoskopika: centrate sul calo del mercato interno

Le stime Demoskopika per il 2024 avevano anticipato un calo degli arrivi del 2,5% e una stabilità delle presenze (-0,4%), quindi una fotografia non lontana da quella che sta emergendo. “Le nostre previsioni, pur meno ottimistiche sull’andamento delle presenze, avevano già evidenziato la forte crisi del turismo domestico”, sottolinea Rio.

Il bilancio: un turismo sempre più straniero e sempre meno italiano

L’Italia continua a essere una meta ambita per gli stranieri, ma perde terreno sul fronte interno, penalizzata da prezzi troppo alti e da una capacità di attrarre i propri cittadini in forte flessione.

Per invertire la rotta, conclude Rio, “occorrono politiche efficaci per rendere l’Italia di nuovo competitiva anche per i suoi abitanti, altrimenti il nostro turismo resterà vulnerabile e dipendente dalle scelte dei visitatori stranieri”.

Lo riporta ReteGargano.it, Fonte Ansa.