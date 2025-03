È morto Pietro Genuardi, uno degli attori più amati e conosciuti del panorama televisivo italiano. Il popolare interprete di Armando Ferraris ne “Il Paradiso delle Signore” si è spento dopo una lunga battaglia contro una grave malattia del sangue. A dare l’annuncio della sua scomparsa sono stati i familiari: la moglie Linda, il figlio Jacopo, la madre Gabriella e il padre Pippo.

Una carriera lunga e apprezzata, iniziata dopo il diploma al Piccolo Teatro di Milano nel 1987, che lo aveva formato come attore teatrale prima ancora che volto televisivo. Al cinema aveva collaborato con Carlo Verdone in “Il bambino e il poliziotto” e aveva recitato in tre film diretti da Dario Argento, ma la sua consacrazione definitiva è arrivata con la televisione.

Il grande pubblico lo ricorda per ruoli che hanno segnato la storia delle fiction italiane. Nel 1999-2000 fu Michele Nanni in “Vivere”, ma il successo duraturo arrivò con “Centovetrine”, dove dal 2001 al 2014 vestì i panni di Ivan Bettini, personaggio amatissimo dal pubblico. Dal 2020 aveva dato volto e voce ad Armando Ferraris ne “Il Paradiso delle Signore”, confermandosi ancora una volta attore capace di conquistare gli spettatori.

Negli ultimi mesi, Genuardi aveva condiviso pubblicamente il suo percorso di cura, seguito presso il Policlinico Umberto I di Roma, dove stava affrontando cicli di chemioterapia. In un commosso messaggio ai fan, aveva annunciato la necessità di allontanarsi dalle scene: “Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico ma tra breve non mi vedrete più in onda”, aveva scritto, esprimendo profonda gratitudine verso i colleghi e il personale sanitario che lo avevano sostenuto, sottolineando l’importanza del supporto ricevuto anche nei momenti più difficili.

Nella sua vita privata, Pietro Genuardi lascia il figlio Jacopo, nato nel 1991 dal matrimonio con l’attrice Gabriella Saitta, e la moglie Linda Ascierto, assistente di volo, che aveva sposato nel 2020.

Con la sua scomparsa, il mondo della televisione perde uno dei suoi volti più noti e apprezzati, capace di lasciare un segno profondo nel cuore del pubblico.

Lo riporta FanPage.it.