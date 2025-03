Anffas Manfredonia: "Il Carnevale, un segno di una grande città"

Manfredonia ha dimostrato, ancora una volta, di essere una città generosa e solidale. Ogni città svela il proprio carattere attraverso le sue tradizioni e feste, e il Carnevale di Manfredonia ha evidenziato la natura accogliente e calorosa della sua gente. Come un’opera d’arte che prende forma sotto le mani esperte dello scultore, il Carnevale ha scolpito il ritratto di una comunità che sa riconoscere il valore delle cose autentiche, di quelle che non sono visibili a occhio nudo, ma che si percepiscono nel cuore.

Noi dell’Anffas, insieme ai genitori, agli organizzatori delle associazioni e, soprattutto, ai nostri ragazzi, i veri protagonisti di questa festa, ci sentiamo di rendere omaggio alla cittadinanza intera. È una grande cosa, infatti, accogliere con calore non per mera consuetudine, ma con vera adesione e spirito di condivisione.

Proprio come un agricoltore esperto distingue il buon grano dalle erbacce, voi avete riconosciuto nel nostro gruppo non solo un corteo festoso, ma l’essenza stessa del Carnevale: la gioia che nasce dall’incontro, la bellezza che risplende nella diversità e la forza che si manifesta anche nella fragilità.

Se la città è fatta dalle persone e non dalle mura, possiamo dire con certezza che Manfredonia, con il suo calore, ha dimostrato di essere non solo una grande città, ma anche una città giusta. Una città che sa andare oltre le apparenze e le convenzioni, che sa vedere nella festa il momento più alto di unione tra gli uomini.

A tutti voi, il nostro sentito ringraziamento. Se il Carnevale è stato luce, è perché voi ne siete stati lo specchio.

Rettifica

In merito all’articolo sopra citato mi dissocio da tutto ciò che è stato scritto in quanto il nostro gruppo è formato da 8 associazioni e ognuna ha dato il suo significativo contributo, i nostri ragazzi sono i ragazzi di tutti coloro che danno un valore aggiunto a loro. Avrei potuto fare un articolo individuale in qualsiasi momento ma non sarei stata un gruppo. Si sarebbe perso il senso di quello che con fatica e tenacia abbiamo creato. Nessuno può parlare in nome e per conto mio ho una testa per pensare in autonomia e non ho bisogno di chi scriva per me.

Lo dice a StatoQuotidiano.it la presidente dell’Anffas Manfredonia Maria Grazia Prencipe

Nota a cura del presidente dell’Anffas Manfredonia.

Lo riporta IlSipontino.net.