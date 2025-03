MILANO – È morto il fumettista Pierluigi Sangalli. Si è spento il 13 marzo all’età di 87 anni. Sangalli ha reinventato e ridisegnato i personaggi del fumetto così che potessero incontrare il favore del pubblico italiano.

A dare notizia della morte del disegnatore è la figlia Paola Sangalli.

La carriera

Pierluigi Sangalli, classe 1938, dopo il diploma di ragioneria, ha iniziato subito a cercare lavoro presso le case editrici di Milano, poiché fin da piccolo appassionato di fumetti e molto portato per il disegno. Comincia a lavorare come inchiostratore per la casa editrice Metro con direttore Renato Bianconi.

Si distingue presto per le sue capacità e nel giro di pochi anni il direttore gli propone di ridisegnare il Popeye americano per il pubblico italiano.

Sangalli decide dunque di addolcirlo nei lineamenti, oltre che rendere la sua immagine più pulita (la versione americana lo proponeva più rozzo), così che potesse essere apprezzato dal pubblico italiano. E questo avviene.

Insieme a Braccio di Ferro, Sangalli reinventa e ridisegna anche tutti gli altri personaggi del fumetto come Olivia, Pisellino, Timoteo, la Strega Bacheca e altri. Oltre a essi ha disegnato anche Pinocchio, Geppo, Topo Gigio e Soldino.

Oltre al disegno Sangalli si è occupato della sceneggiatura e dei testi delle pubblicazioni di Braccio di Ferro per tutta la sua carriera, ovvero per 40 anni dagli anni ’60 fino ai primi anni del 2000, producendo 40mila copertine e 100mila tavole.

