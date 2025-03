All’alba di venerdì 14 marzo, la Luna si è tuffata nell’ombra della Terra, regalando un’eclissi totale spettacolare. Il fenomeno, iniziato alle 4:57 ora italiana con l’ingresso nella penombra, ha visto il passaggio della Luna nell’ombra vera e propria alle 6:09, per poi raggiungere il culmine alle 7:59.

Purtroppo dall’Italia sarà stato possibile osservare solo l’inizio dell’eclissi, perché, come ha spiegato Gianluca Masi, astrofisico e responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, la Luna tramonterà subito dopo essere entrata nell’ombra, restando molto bassa sull’orizzonte occidentale già nelle prime fasi.

“A occhio nudo si potrà scorgere un lieve oscuramento dovuto alla penombra”, ha dichiarato Masi, “ma il passaggio nell’ombra vera e propria apparirà come un ‘morso’ visibile poco prima del tramonto della Luna”.

Perché la Luna diventa rossa durante l’eclissi

Durante la fase totale, la Luna si colora di una suggestiva sfumatura rosso-arancio, fenomeno noto come “Luna di sangue”. Alla base c’è lo stesso meccanismo che colora di rosso i tramonti terrestri: la luce solare filtrata dall’atmosfera terrestre prima di raggiungere la superficie lunare. In pratica, tutte le albe e i tramonti del mondo si proiettano sulla Luna durante l’eclissi.

Non solo rosso: la Luna può assumere anche tonalità azzurre, dovute alla presenza di ozono nell’atmosfera terrestre, che assorbe la luce rossa e lascia passare quella blu. Queste sfumature azzurre, visibili ai margini dell’ombra rossa, si notano nei primi e negli ultimi istanti della fase totale.

Una Luna piena lontana dalla Terra e una diretta globale

La Luna piena coinvolta in questa eclissi si trova quasi al suo apogeo, ovvero alla massima distanza dalla Terra, circa 406.000 chilometri, che verrà toccata nei prossimi giorni.

L’intero evento durerà circa sei ore e sarà trasmesso in diretta mondiale dal Virtual Telescope Project, grazie al contributo di astrofotografi da Stati Uniti, Panama e Canada, che garantiranno la visione completa dell’eclissi anche per chi non potrà osservarla dal vivo.

Cos’è un’eclissi lunare

L’eclissi lunare è un fenomeno che si verifica circa due volte l’anno, quando Sole, Terra e Luna si allineano perfettamente, e la Luna, in fase piena, entra nel cono d’ombra proiettato dalla Terra. Durante questo processo, il nostro satellite perde la consueta luminosità argentea e si colora di rosso.

Daniel Brown, astronomo della Nottingham Trent University, spiega che “l’unica luce che raggiunge la Luna è quella solare filtrata e deviata dall’atmosfera terrestre”, rendendo l’effetto visibile in tutto il mondo.

Una nuova eclissi, ma solare, il 29 marzo

E tra pochi giorni, il 29 marzo, sarà il turno di un’eclissi solare parziale, visibile dal Canada orientale, dall’Europa, dal nord della Russia e dal nord-ovest dell’Africa. In questo caso, sarà la Luna a posizionarsi tra il Sole e la Terra, oscurando in parte la stella.

Come sempre, l’osservazione del Sole va fatta con la massima protezione: mai a occhio nudo, ma solo con occhiali appositi, per evitare danni gravi e irreversibili alla retina.

Lo riporta RaiNews.it.