Foggia-Cavese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La 32ª giornata del campionato di Serie C, Girone C, si preannuncia fondamentale per Foggia e Cavese, che si affrontano domenica 16 marzo 2025, con entrambi alla ricerca di punti decisivi per consolidare le proprie ambizioni di salvezza e, perché no, puntare ai Playoff. L’esclusione di Taranto e Turris, che ha ridisegnato la classifica, ha reso ancora più incerta e combattuta la zona medio-bassa della graduatoria. Proprio in questo scenario, Foggia e Cavese hanno guadagnato un margine rassicurante sulla zona Playout, ma entrambe vogliono di più: entrare nella Top 10, a portata di mano, con la possibilità di lottare per un posto nei Playoff.

Le Probabili Formazioni

Il Foggia si schiera con un 4-3-3, puntando su De Lucia in porta, con una difesa composta da Silvestro, Salines, Dutu e Parodi. A centrocampo, spazio a Da Riva, Tascone e Gala, mentre in attacco toccherà a Emmausso, Touho e Zunno provare a perforare la difesa avversaria. La Cavese risponde con un 3-5-2, con Boffelli tra i pali e una retroguardia a tre formata da Saio, Peretti e Loreto. In mezzo al campo, Sannipoli, Pezzella, Vitale e Marchisano daranno supporto sia in fase offensiva che difensiva, mentre Chiricò e Sorrentino comporranno il tandem d’attacco.

Dove Vedere la Partita

Foggia-Cavese sarà visibile in diretta su Sky Sport, canale 255, e in streaming su NOW e Sky Go, per non perdere nemmeno un minuto di questa partita fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre.

Appuntamento Cruciale

La sfida tra Foggia e Cavese rappresenta un crocevia importante per le due squadre. Un successo per entrambe potrebbe significare un ulteriore passo verso una salvezza tranquilla o, nel caso della Cavese, un sogno che potrebbe diventare realtà: la qualificazione ai Playoff. Un match da vivere con grande passione e attenzione, dove ogni singolo punto potrebbe fare la differenza.

