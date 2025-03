Foggia, potenziata la Squadra Mobile: più risorse e personale per contrastare la criminalità

Una svolta significativa per la sicurezza di Foggia arriva con l’elevazione della Squadra Mobile della Questura a primo dirigente. Il provvedimento, che sarà firmato nei prossimi giorni dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, prevede un aumento delle risorse e del personale, rafforzando le capacità operative della squadra nella lotta alla criminalità organizzata e comune. L’annuncio è stato dato dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro e dal senatore Ernesto Rapani, che hanno sottolineato l’importanza di questo passo per migliorare l’efficacia del controllo del territorio e la gestione dell’ordine pubblico. La decisione è il frutto di un lungo dialogo tra le istituzioni locali e le forze dell’ordine, e rappresenta un segnale concreto dell’attenzione che il governo riserva a Foggia, una città che da anni è teatro di episodi di criminalità legati alle mafie locali.

L’elevazione a primo dirigente della Squadra Mobile di Foggia non è un atto casuale. La città e la sua provincia sono, infatti, da tempo sotto l’influenza di diverse organizzazioni mafiose, che rendono fondamentale il lavoro delle forze dell’ordine nel ripristinare la legalità. Con l’incremento di personale e risorse, la Squadra Mobile sarà in grado di affrontare con maggiore forza e tempestività le sfide imposte dalla criminalità, garantendo un controllo del territorio più efficace e una maggiore protezione per la cittadinanza. “La sicurezza dei cittadini è una priorità – ha dichiarato Wanda Ferro. – Questo potenziamento della Squadra Mobile è una risposta concreta alle esigenze di Foggia e un segnale di attenzione verso il territorio.”

Il decreto ministeriale, che prevede anche l’elevazione a primo dirigente di altri presidi di sicurezza in Italia, non si limita solo a Foggia. Altri commissariati e uffici strategici in diverse città, tra cui Caserta, Lecce, Perugia, Corigliano Rossano, Bologna e Brescia, beneficeranno dello stesso potenziamento. Una misura che arriva dopo un ampio consenso dei sindacati di polizia, che da tempo chiedevano un rinforzo di alcuni uffici vitali per la sicurezza nazionale. Per Foggia, l’elevazione della Squadra Mobile rappresenta una novità importante. La città, da anni, combatte un fenomeno criminale radicato e pervasivo, e il rafforzamento delle forze dell’ordine potrebbe segnare una svolta nella gestione dell’ordine pubblico. “Questo è solo un primo passo – ha aggiunto il senatore Rapani. – Ora dobbiamo garantire che questo potenziamento si traduca in azioni concrete e tangibili per i cittadini.”

Con la firma del decreto, la Squadra Mobile di Foggia sarà quindi pronta a rispondere con maggiore efficienza alle sfide imposte dalla criminalità, garantendo una maggiore sicurezza e una protezione più efficace per la popolazione. Il provvedimento segna un ulteriore passo verso un controllo più forte e più incisivo del territorio, migliorando la qualità della vita per i foggiani e rafforzando la lotta contro le mafie.

