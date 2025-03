Foggia, ultima chiamata play-off: testa alla Cavese, ma il caso Vezzoni agita l’ambiente

Archiviato il derby, per il Foggia è tempo di guardare avanti. Domenica pomeriggio i rossoneri ospiteranno la Cavese allo Zaccheria, in una sfida che rappresenta un crocevia fondamentale per il finale di stagione. Con sei gare ancora da disputare e diciotto punti in palio, la squadra di Luciano Zauri è chiamata a un ultimo, decisivo sforzo per restare agganciata alla zona play-off, un obiettivo che si è complicato dopo la sconfitta di Monterisi. Nonostante la battuta d’arresto, Salines e compagni non intendono arrendersi e stanno preparando al meglio la sfida contro i campani, consapevoli che ogni passo falso potrebbe risultare fatale per le speranze di prolungare la stagione oltre la regular season.

A tenere banco in casa Foggia, però, non è solo il campo. A infiammare il dibattito è ancora la situazione di Franco Vezzoni, protagonista di un vero e proprio tira e molla sul rinnovo contrattuale. Il giocatore, in scadenza a giugno, era stato escluso dalla rosa una settimana fa a causa della mancata intesa sul prolungamento. Poi, tre sere fa, il presidente Nicola Canonico aveva parlato di un caso rientrato e di un accordo ormai imminente per il prolungamento del contratto. Tuttavia, alla vigilia del derby, la situazione è nuovamente precipitata: Vezzoni non è stato convocato, segno evidente che l’intesa è saltata ancora una volta. Il giocatore avrebbe nuovamente cambiato idea, lasciando il club nell’incertezza e alimentando le tensioni tra la dirigenza e una tifoseria sempre più critica nei confronti della gestione societaria.

Con una sfida decisiva alle porte e un ambiente turbolento, il Foggia è chiamato a ritrovare compattezza e concentrazione. La corsa ai play-off è ancora possibile, ma serviranno prestazioni convincenti e soprattutto un clima più sereno per affrontare al meglio questo delicato finale di stagione.

Lo riporta telesveva.it