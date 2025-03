Forte scossa di Terremoto nel Gargano, tutti i dettagli

Una scossa di terremoto è stata avvertita questa sera, 14 marzo 2025, alle ore 20:37, nella provincia di Foggia e nelle zone limitrofe. Secondo i primi dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la magnitudo dell’evento sismico è compresa tra 4.4 e 4.9, in attesa di una valutazione più precisa. L’epicentro del sisma non è stato ancora ufficialmente confermato, ma la scossa è stata distintamente percepita in diversi comuni del foggiano, tra cui San Nicandro Garganico, Foggia, San Severo, Manfredonia e Cerignola.

Al momento non si registrano danni significativi a persone o cose, ma le autorità locali e i Vigili del Fuoco stanno effettuando verifiche per accertare eventuali criticità. Il terremoto ha generato preoccupazione tra la popolazione, con alcune persone che sono scese in strada per timore di ulteriori scosse. La Protezione Civile ha invitato i cittadini alla calma, ricordando le norme di comportamento da seguire in caso di eventi sismici. Gli esperti continueranno a monitorare la situazione per valutare eventuali repliche o sviluppi del fenomeno.

Seguono aggiornamenti.