FOGGIA – Un terremoto di magnitudo ML 4.7 è avvenuto nella zona: Costa Garganica (Foggia), il 14-03-2025 20:37:15 (UTC +01:00) ora italianacon coordinate geografiche (lat, lon) 41.9600, 15.4370 ad una profondità di 10 km.

A questa forte scossa sono seguite finora sei scosse di assestamento: una di di magnitudo ML 2.9 alle 20:42:04 ed a seguire una magnitudo ML 2.6, 3,8, 2,6, 2,3 e 2,0.

Al momento risulterebbero segnalazioni di danni ma la scossa è stata forte e la protezione civile resta in contatto con i vigili del fuoco di Foggia per eventuali aggiornamenti.

Il terremoto è stato avvertito anche in Molise e in Abruzzo la scossa di terremoto registrata in provincia di Foggia, sulla costa garganica, alle 20.37. Segnalazioni arrivano in particolare da Campobasso e da Pescara.

PROTEZIONE CIVILE IN ALLERTA

«Stiamo monitorando la situazione. Finora non ci sono segnalazioni di eventi critici ma stiamo in allerta».

Lo ha detto il capo della Protezione civile della Puglia, Barbara Valenzano, parlando delle due scosse di terremoto registrate stasera nel Foggiano ed avvertite anche lungo la costa adriatica fino a Monopoli (Bari). La prima scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata tra i Comuni di Lesina e Sannicandro Garganico, nel Foggiano, ed è stata seguita alle ore 20.42 da una nuova scossa di magnitudo 2.9, registrata sempre lungo la costa garganica.

«A seguito dell’evento sismico registrato alle 20.37 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in provincia di Foggia, con epicentro localizzato in mare, di magnitudo ML 4.6, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all’evento non risulterebbero danni a persone o cose». Lo rende noto un comunicato del Dipartimento della protezione civile.

PARLA IL SINDACO DI SAN NICANDRO GARGANICO: NESSUN DANNO

«Molto spavento nei comuni dal Fortore a Peschici ma, al momento, non si segnalano altri fenomeni o danni».

Lo scrive sui social il sindaco di Sannicandro Garganico, Matteo Vocale, località vicino alla quale è stato registrato il terremoto che stasera ha colpito il Foggiano. «L’epicentro del sisma – scrive il sindaco – è stato individuato a meno di un miglio a Nord della località Scampamorte, nelle acque del territorio di Lesina, ad una profondità di 9 Km».

I VIGILI DEL FUOCO RASSICURANO: NESSUNA SEGNALAZIONE

«Nessuna segnalazione di danni né richieste di soccorso sono giunte al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco dopo la scossa di terremoto di ML 4.7 registrata dall’Ingv alle 20:37 sulla Costa Garganica, nel Foggiano». Lo scrive su Telegram il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.