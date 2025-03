Si svolgerà questa mattina, davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brindisi, l’interrogatorio di garanzia di Angelo Argentina, il 71enne arrestato con l’accusa di omicidio volontario per aver accoltellato a morte il figlio Stefano, 44 anni, al culmine di una lite.

La vittima è deceduta ieri pomeriggio all’ospedale Perrino di Brindisi, dove era stata ricoverata in condizioni disperate dopo l’aggressione avvenuta all’esterno della loro abitazione, nella periferia di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe colpito il figlio con un coltello all’addome, durante un violento diverbio. Dopo l’arresto, il 71enne è stato trasferito in carcere in attesa dell’interrogatorio.

La Procura sta valutando in queste ore la disposizione dell’autopsia sul corpo del 44enne, per chiarire ulteriormente le cause della morte e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Lo riporta Ansa.it.