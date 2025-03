Legali di Ernesto Toma e Marco Sticchi: "Sorpresi per i provvedimenti cautelari verso i nostri assistiti"

“Siamo sinceramente sorpresi per i provvedimenti cautelari eseguiti oggi nei confronti dei nostri rispettivi assistiti, Ernesto Toma e Marco Sticchi, tenuto conto delle acquisizioni utili a escludere ogni loro responsabilità, per fatti che peraltro non contemplano alcuna dazione di denaro. Ed in tutti i casi, gli addebiti riportati nell’ordinanza sono di scarsissima rilevanza ed, a nostro avviso, non possono configurare, in nessun modo, alcuno utilità per gli indagati. Senza omettere che certamente non possono essere addebitate al sindaco o al vicesindaco di Maglie responsabilità per appalti o procedimenti amministrativi (comunque tutti legittimi )attribuibili ad altre autorità comunali, dirigenti e funzionari, che, giustamente, non figurano fra gli indagati .

“Peraltro, si tratta di vicende molto datate – i relativi episodi sono infatti di di 5/6 anni fa -, che ancora non giustificano una misura cautelare a distanza di tanto tempo. Episodi irrisori, d’epoca, contestati giudiziariamente un anno fa, con una misura che viene eseguita oggi!

“In questo contesto , è assolutamente necessario sollecitare al più presto il controllo del Tribunale del Riesame.”

Così gli avvocati Luciano Ancora e Roberto Eustachio Sisto per Ernesto Toma e gli avvocati Luciano Ancora e Andrea Sambati per Marco Sticchi