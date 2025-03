MANFREDONIA (FOGGIA) – Oggi è mancato all’affetto dei sui cari Gaetano Guerra, storico autista e noleggiatore.

Conosciuto e stimato per la sua professionalità e gentilezza, aveva iniziato la sua carriera con le autolinee “Palomba” e “Fusilli”, tra le prime della provincia di Foggia.

Nel 1977 aveva deciso di mettersi in proprio, offrendo un servizio apprezzato da generazioni di viaggiatori.

Punto di riferimento per molti, era noto per la sua dedizione e il suo amore per la professione.

Sempre disponibile con i suoi passeggeri, aveva costruito negli anni un rapporto di fiducia con la comunità. Il suo impegno e la sua passione resteranno nei ricordi di chi lo ha conosciuto.

Con la sua scomparsa, Manfredonia perde un pezzo della sua storia locale.

I suoi familiari, amici e colleghi lo ricordano con affetto.

Le esequie si terranno domani alle 10:30, parrocchia San Michele.