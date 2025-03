Manfredonia: al via realizzazione nuovo asilo nido, in zona Chiesa Santo Spirito, finanziato dal PNRR - PH SAVERIO DE NITTIS

Manfredonia si prepara ad accogliere un nuovo asilo nido, un’infrastruttura moderna e funzionale che punta a rispondere alle esigenze delle famiglie e dei più piccoli. Grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’amministrazione comunale ha avviato il progetto per la costruzione di un centro educativo all’avanguardia, destinato a ospitare bambini da 0 a 3 anni in un ambiente sicuro e stimolante.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione dei servizi per l’infanzia, in linea con gli obiettivi strategici del PNRR, che punta a colmare il divario infrastrutturale tra Nord e Sud Italia nel settore dell’educazione. L’accesso ai servizi per la prima infanzia rappresenta infatti un nodo cruciale per garantire pari opportunità e sostenere la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

Dettagli del progetto e obiettivi

Il nuovo asilo nido sorgerà in una zona strategica di Manfredonia, scelta per garantire una facile accessibilità alle famiglie. La struttura sarà dotata di aule luminose, spazi verdi, un’area giochi attrezzata e ambienti pensati per favorire la crescita e lo sviluppo psicomotorio dei bambini. Sarà inoltre progettata seguendo criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, in linea con le direttive europee per la riduzione dell’impatto ecologico.

L’obiettivo primario del progetto è aumentare il numero di posti disponibili nei servizi per l’infanzia, rispondendo così alla crescente domanda da parte delle famiglie. Attualmente, il tasso di copertura degli asili nido nel Sud Italia è inferiore alla media nazionale, con conseguenti difficoltà per i genitori, in particolare per le madri, nel conciliare lavoro e cura dei figli.

Il ruolo del PNRR e i fondi stanziati

L’intervento è reso possibile grazie a un finanziamento stanziato nell’ambito della Missione 4 del PNRR, dedicata all’istruzione e alla ricerca. Il bando ha previsto una rigorosa selezione dei progetti in base a criteri di qualità, innovazione e sostenibilità. L’assegnazione delle risorse a Manfredonia testimonia l’impegno delle istituzioni nel potenziare i servizi educativi nella città e nell’intera provincia di Foggia.

Il sindaco di Manfredonia ha espresso soddisfazione per l’approvazione del progetto, sottolineando come la realizzazione dell’asilo rappresenti un passo fondamentale per il benessere delle famiglie e per il rilancio del territorio: “Investire nell’infanzia significa investire nel futuro della nostra comunità. Grazie a questo nuovo asilo, possiamo offrire ai nostri bambini spazi adeguati per crescere e apprendere, garantendo al contempo un supporto concreto ai genitori”.

Impatto sulla comunità e aspettative future

L’apertura dell’asilo avrà un impatto significativo sul tessuto sociale ed economico di Manfredonia. Oltre a migliorare l’accesso ai servizi educativi, il progetto creerà nuove opportunità di lavoro per educatori, personale ausiliario e operatori del settore. L’asilo sarà inoltre un punto di riferimento per lo sviluppo di iniziative pedagogiche innovative, favorendo la collaborazione tra istituzioni scolastiche, famiglie e associazioni locali.

L’amministrazione comunale ha annunciato che i lavori prenderanno il via nei prossimi mesi e si prevede il completamento della struttura entro il 2026. Parallelamente, verranno avviati percorsi di coinvolgimento delle famiglie, con incontri informativi e attività di ascolto per garantire che l’asilo risponda in modo efficace alle esigenze della comunità.

A cura di Michele Solatia.