OTD Arif Puglia: Ancora in attesa di certezze dopo 15 anni di precariato

La situazione degli OTD Arif Puglia, ex interinali oggi vincitori di concorso, resta ancora in forte incertezza. Nonostante il lungo percorso che li ha visti impegnati per anni nelle strutture regionali, i 360 lavoratori pugliesi si trovano ancora senza una stabilizzazione definitiva, dopo oltre 15 anni di servizio precario. Lunedì 17 marzo, a soli due giorni dalla festa del Papà, si terrà un incontro a Bari tra sindacati e l’Arif (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali) per fare il punto sulla situazione e comprendere se, in base al fabbisogno presentato, ci sono margini per una stabilizzazione del personale. Una stabilizzazione che potrebbe finalmente dare certezze a centinaia di famiglie pugliesi, da troppo tempo in attesa di un futuro lavorativo stabile.

Gli operai dell’Arif, che hanno da sempre svolto mansioni cruciali per la manutenzione del patrimonio boschivo e per la salvaguardia degli ecosistemi, sono da tempo una risorsa fondamentale per la regione. La loro esperienza potrebbe essere decisiva per affrontare alcune delle problematiche più urgenti che riguardano la Puglia. In particolare, la manutenzione dei boschi e la pulizia dei numerosi canali di scolo che permettono il corretto afflusso delle acque negli invasi sono operazioni che richiedono manodopera qualificata. Con il perdurare della siccità che sta mettendo a dura prova la regione, il contributo di questi lavoratori sarebbe determinante per garantire la funzionalità delle risorse idriche e per la prevenzione dei rischi legati agli incendi estivi.

Ma non è solo la manutenzione a rendere indispensabile la figura degli operai Arif: la loro esperienza è fondamentale anche per i ‘tagli colturali’, ossia quelle operazioni che permettono di preparare i terreni per la stagione estiva, rendendo più sicuri i boschi e facilitando le operazioni di contrasto agli incendi. Con la stagione estiva che si avvicina, la presenza di queste risorse qualificate potrebbe contribuire a ridurre i rischi e a garantire maggiore sicurezza.

Gli OTD Arif Puglia si trovano, quindi, a essere protagonisti di una nuova storia di precariato che si prolunga nel tempo, figlia di un’epoca che sembra non voler riconoscere i diritti di chi da anni presta servizio senza certezze. La richiesta di stabilizzazione è legittima e urgente, e si spera che l’incontro di lunedì possa finalmente offrire risposte concrete a questi lavoratori e alle loro famiglie, che aspettano da troppo tempo un segno di speranza. La stabilizzazione di questi operai, infatti, non è solo una questione di giustizia sociale, ma una necessità per il buon funzionamento delle attività di prevenzione, manutenzione e salvaguardia ambientale della Puglia, un territorio che ha bisogno di risorse qualificate per fronteggiare le sfide sempre più difficili del cambiamento climatico e della crisi idrica.