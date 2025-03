Parcheggiatori abusivi allontanati con Daspo: intervento della Polizia Locale di San Severo

Due parcheggiatori abusivi sono stati identificati e allontanati nei pressi dell’ospedale Masselli Mascia di San Severo. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia Locale durante i consueti controlli sul territorio. I fatti si sono verificati l’11 e il 13 marzo 2025, quando gli agenti hanno emesso due ordini di allontanamento, comunemente noti come “Daspo Urbano”, nei confronti di due soggetti che si trovavano nell’area di sosta del nosocomio.

I due individui avevano tentato di raccogliere denaro da alcuni passanti, simulando disabilità fisiche, in cambio della disponibilità di parcheggio. In conformità con il Decreto Legge n.14/2017 e l’art. 14 del Regolamento di Polizia Urbana, è stato disposto il Daspo per una durata di 48 ore, con l’aggiunta di una sanzione amministrativa che varia tra i 100 e i 300 euro.

Questo provvedimento è il risultato di un’efficace azione di prevenzione da parte della Polizia Locale di San Severo, che continua a svolgere un ruolo attivo nel contrasto al degrado urbano e nel garantire la sicurezza pubblica. Il controllo del territorio e la tutela della sicurezza stradale sono tra le principali priorità delle forze dell’ordine locali.