Scattano le nuove regole sulle accise, con l’obiettivo di riequilibrare la tassazione tra gasolio e benzina. Il Governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che porterà a un progressivo aumento del prezzo del diesel e a una riduzione del prezzo della benzina, in linea con quanto richiesto dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR.

Il piano prevede un riallineamento graduale delle accise nei prossimi cinque anni, con l’intento di eliminare lo squilibrio fiscale oggi esistente tra i due carburanti. Attualmente, l’accisa sul diesel è di 62 centesimi al litro, mentre quella sulla benzina è di 73 centesimi.

Con la riforma, il gasolio vedrà un aumento progressivo di 1-1,5 centesimi all’anno, mentre la benzina si ridurrà della stessa cifra, fino ad arrivare a un allineamento completo.

Impatto economico e ambientale

Secondo le stime del Governo, già dal primo anno il nuovo sistema genererà un aumento del gettito pari a 100 milioni di euro, cifra destinata a crescere fino a 500 milioni annui entro cinque anni. Queste risorse saranno interamente reinvestite per potenziare il trasporto pubblico locale e favorire la transizione ecologica, sostenendo la mobilità sostenibile.

L’obiettivo della misura è chiaro: eliminare un incentivo fiscale al diesel considerato dannoso per l’ambiente, riducendo così le emissioni di CO₂ e migliorando la qualità dell’aria, come richiesto da Bruxelles.

Un sistema flessibile e aggiornabile

Il nuovo schema di accise sarà monitorato e aggiornato annualmente da una commissione interministeriale, che coinvolgerà i ministeri dell’Ambiente, dell’Economia, dei Trasporti e dell’Agricoltura. Ogni anno, le aliquote saranno ridefinite tramite un decreto interministeriale, per adeguarsi alle condizioni economiche ed ecologiche del momento.

Obiettivo: ridurre l’uso del diesel a favore di veicoli meno inquinanti, come quelli elettrici, già al centro di specifici investimenti previsti dal PNRR per le infrastrutture di ricarica.

Conseguenze sui consumatori

Nel medio periodo, i proprietari di auto a benzina beneficeranno di una riduzione dei costi di rifornimento, mentre chi utilizza veicoli diesel dovrà fare i conti con aumenti progressivi. Una scelta che mira a orientare il mercato verso soluzioni più sostenibili, in linea con le strategie europee per il clima e l’ambiente.

