FOGGIA – Una forte scossa di terremoto si è verificata poco fa a San Nicandro Garganico FG, 17 km dall’epicentro, alle 20:37.

Una forte scossa di terremoto ha interessato la costa adriatica a cavallo tra la Puglia e il Molise.

Il sisma è stato avvertito anche a Vasto.

Paura nella cittadina e persone in strada.

Il terremoto è tra 4.4 e 4.9 di magnitudo.

Il riverbero del terremoto si è avvertito nitidamente in tutta la Puglia, dalla provincia di Foggia fino a Taranto e Brindisi, passando per la provincia di Bari e distintamente per pochi secondi nel capoluogo pugliese.

A darne conferma è l’INGV.

Sul posto è in arrivo la protezione civile: potrebbero essersi registrati dei danni.