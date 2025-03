MANFREDONIA (FOGGIA) – Nuovo incredibile episodio di maltrattamento animale. Questa volta ci troviamo a Manfredonia, in provincia di Foggia, dove un cagnolino di piccola taglia è stato legato con una corda all’esterno di un’auto in movimento e costretto a correre dietro al veicolo lungo le strade cittadine.

È successo il 13 marzo e la scena non è passata inosservata per le strade di Manfredonia e due donne mettendo a rischio la propria incolumità hanno fermato l’auto nel tentativo di salvare il cagnolino. Ora l’incubo è terminato ma nonostante le testimonianze dirette, non è detto che l’automobilista sarà chiamato a rispondere del reato di maltrattamento animale.

Cosa è successo al cagnolino trascinato da un’auto a Manfredonia

Due donne coraggiose hanno notato il cagnolino legato all’auto in viale Michelangelo e senza esitazione hanno deciso di intervenire.

L’uomo alla guida però ha iniziato a insultare le due donne quando hanno tentato di slegare l’animale e in tutta fretta ha strappato loro di mano il cane ed è ripartito.

Quando le due si sono recate alla caserma dei Carabinieri per denunciare l’accaduto hanno scoperto che l’uomo le aveva precedute per per denunciarle a sua vola.

Le due però non si sono arrese e così i carabinieri si sono persuasi a recuperare il cagnolino per affidarlo ai volontari dell’Enpa sotto la supervisione del responsabile locale Marco Lupoli.

Fortunatamente, il cagnolino non ha riportato lesioni ed è attualmente sotto osservazione.

La solidarietà del Sindaco di Manfredonia

L’amministrazione comunale di Manfredonia è intervenuta esprimendo profondo sdegno per il grave episodio avvenuto in città. L’assessora al Welfare e Cultura, con delega alla tutela animale, Maria Teresa Valente, si è immediatamente attivata, interfacciandosi con la Polizia Locale e con l’Enpa: “Il rispetto degli animali è un segno di civiltà per ogni comunità.

Episodi come questo sono inaccettabili e non possono essere tollerati. Il Comune continuerà a collaborare con le forze dell’ordine e le associazioni per garantire la sicurezza e il benessere degli animali sul nostro territorio, lavorando al contempo per un cambiamento culturale necessario. L’Amministrazione invita la cittadinanza a segnalare tempestivamente alle autorità qualsiasi episodio di violenza sugli animali, affinché si possa intervenire con la massima rapidità”.

Valente ha quindi invitato la cittadinanza a segnalare tempestivamente alle autorità qualsiasi episodio di violenza sugli animali, affinché si possa intervenire con la massima rapidità, come ha sottolineato il sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca: “Si tratta di un episodio inaccettabile, che richiama la necessità di un impegno sempre più forte per la tutela degli animali e il contrasto ai maltrattamenti. L’amministrazione continuerà a vigilare e a collaborare con le autorità affinché simili atti non restino impuniti”.

Cosa rischia l’automobilista secondo la legge

Non è la prima volta che un cane legato a un’auto viene trascinato per le strade di una città italiana. Recentemente episodi analoghi si sono verificati a Carpi, dove un Cane Lupo Cecoslovacco è stato costretto a correre addirittura in una curva di un’autostrada, e a Cassano Murge, in Puglia, dove il meticcio Rambo è stato legato a un’auto e trascinato per chilometri.

Verrebbe scontato pensare che questi casi rientrino a pieno titolo nel reato di maltrattamento animale che prevede in caso di condanna la reclusione da 3 a 18 mesi oppure una multa da 5 mila a 30 mila euro. Questa eventualità, tuttavia, non è così scontata, come spiega l’avvocato Salvatore Cappai, civilista ed esperto di diritto degli animali: “In questi casi c’è una sicuramente una violazione della norma del Codice della Strada che stabilisce le modalità di trasporto di animali, ma spetta all’autorità giudiziaria valutare se siano state commesse delle condotte che integrano il delitto di maltrattamento di animali”.

A questo si aggiunge un ulteriore paradosso: le recenti modifiche al Codice della Strada, pur prevedendo diverse aggravanti per chi abbandona gli animali, non ha cambiato nulla circa la conduzione pericolosa degli animali in strada, quindi non interviene su chi lega il proprio cane all’auto e lo trascina per le strade della città.

“Le modifiche hanno riguardato principalmente il reato dell’abbandono di animali collegato alla circolazione, oppure l’abbandono di animali che causa incidenti con feriti gravi o morti – ricorda Cappai – La fattispecie del trasporto irregolare di animali non è stata modificata e quindi non punisce diversamente da come sarebbe stato prima della riforma”.

Ogni caso è a sé, ma l’automobilista che compie un simile atto quasi certamente deve rispondere di quanto previsto dall’articolo 169 del Codice della Strada relativo al “Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore”, e non necessariamente del maltrattamento.

