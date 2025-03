Ferro, chiusura Reparto prevenzione crimine San Severo? Vedremo

“Vedremo nelle prossime settimane cosa succederà, ma non c’è sicuramente la volontà di togliere qualcosa, semmai di aggiungere dei servizi”. Lo ha detto la sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro, a margine della mostra fotografica dedicata alle madri costituenti e inaugurata questa mattina a Canosa di Puglia (Barletta, Andria, Trani), a proposito della possibile chiusura del Reparto prevenzione crimine a San Severo (Foggia).

Si tratta di “una riorganizzazione anche rispetto a molti che fanno parte di questi reparti e che hanno chiesto di essere spostati”, ha aggiunto Ferro. “Al momento non c’è altro se non ciò che il capo della polizia (Vittorio Pisani, ndr) credo abbia partecipato ai sindacati come una possibilità rispetto alle esigenze dei territori, perché i cittadini ci chiedono di avere più controllo sulle piazze e nelle strade”, ha concluso.

Lo riporta l’ANSA