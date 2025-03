Intervento dei Carabinieri nella notte: giovani sorpresi sul terrazzo dell’ex Liceo Classico di Manfredonia

Manfredonia. Nella notte, un intervento dei Carabinieri ha interrotto la presenza di alcuni ragazzi sul terrazzo della struttura dell’ex Liceo Classico, attuale sede in ristrutturazione dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (IPEOA) di Manfredonia.

Secondo quanto appreso, alcuni residenti hanno segnalato movimenti sospetti nell’edificio, portando le forze dell’ordine a intervenire rapidamente per verificare la situazione. I militari, giunti sul posto, hanno sorpreso un gruppo di giovani che si erano introdotti nell’area probabilmente per trascorrere del tempo insieme in modo goliardico, senza tuttavia apparenti intenti vandalici.

I Carabinieri hanno identificato i presenti e stanno valutando eventuali provvedimenti in base alla situazione.

