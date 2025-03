Manfredonia, al via le nuove iniziative di screening nella lotta contro i tumori

La Commissione Comunale Straordinaria della Salute di Manfredonia ha annunciato importanti iniziative per la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie tumorali, con l’obiettivo di ridurre la mortalità e migliorare l’efficacia del sistema sanitario locale. Al centro dell’agenda, lo screening gratuito e mirato per il tumore della cervice uterina, della mammella e del colon-retto. Le diagnosi precoci sono essenziali per ridurre l’incidenza delle forme incurabili e permettere trattamenti tempestivi. L’introduzione di piani di screening mirati è una risposta concreta alla crescente necessità di prevenire il tumore in fase preclinica, evitando così interventi più invasivi e costosi per la sanità pubblica.

Gli screening riguardano specifiche fasce di età per ciascun tipo di tumore, con un piano ben definito che coinvolge tutta la popolazione. In particolare:

Tumore del collo dell’utero : Le donne di età compresa tra i 25 e i 30 anni verranno invitate a sottoporsi a un Pap test ogni tre anni, mentre quelle tra i 31 e i 64 anni avranno l’opportunità di eseguire un test HPV ogni cinque anni.

: Le donne di età compresa tra i 25 e i 30 anni verranno invitate a sottoporsi a un Pap test ogni tre anni, mentre quelle tra i 31 e i 64 anni avranno l’opportunità di eseguire un test HPV ogni cinque anni. Tumore della mammella : Le donne tra i 50 e i 69 anni saranno invitate a fare una mammografia ogni due anni.

: Le donne tra i 50 e i 69 anni saranno invitate a fare una mammografia ogni due anni. Tumore del colon-retto: Uomini e donne tra i 50 e i 69 anni riceveranno l’invito per eseguire un test per la ricerca del sangue occulto nelle feci ogni due anni.

A supporto di queste iniziative, la Commissione Comunale ha confermato anche la diffusione di campagne informative, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione. È stata inoltre prevista la possibilità di contattare il Consultorio di Manfredonia, ai numeri 0884/510420 e 0884/510205, per informazioni e prenotazioni relative alla diagnosi precoce del tumore del collo uterino, oltre ad altri servizi sanitari come visite ginecologiche e incontri di accompagnamento alla nascita.

Per i tumori della mammella e del colon-retto, invece, l’Azienda Sanitaria Locale invierà direttamente a casa delle persone interessate una lettera d’invito, con tutte le informazioni utili per fissare l’appuntamento per gli screening. In parallelo, la Commissione continua il dialogo con la Casa della Salute e dell’Ambiente, la quale si sta occupando della ri-programmazione della sorveglianza epidemiologica per il SIN Manfredonia Monte Sant’Angelo, con l’obiettivo di istituire un osservatorio epidemiologico e monitorare costantemente l’inquinamento ambientale, così da ridurre i rischi per la salute dei cittadini.

Il lavoro della Commissione, composta da Maria D’Ambrosio, Alfredo De Luca, Ugo Galli, Paola Leone, Giuseppe Marasco, Michelina Quitadamo, Daniele Spano, Antonio Tasso e Gianluca Totaro, si sta rivelando fondamentale per l’attuazione di un programma di salute pubblico efficiente e inclusivo, che mette al primo posto la prevenzione e il benessere della comunità. In questo modo, la città di Manfredonia si prepara ad affrontare in maniera proattiva le sfide sanitarie future, con una forte attenzione alla salute pubblica e alla cura dei cittadini.