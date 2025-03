Manfredonia, al via un ciclo di incontri sulla genitorialità: focus sulla figura paterna

Martedì 18 marzo prenderà il via a Manfredonia un ciclo di tre incontri dedicati alla genitorialità, con particolare attenzione alla figura paterna. L’iniziativa, intitolata “Conosciamoci – Verso una nuova alleanza educativa”, si propone di rafforzare il legame tra padri e figli attraverso momenti di confronto, attività interattive e riflessioni condivise. Gli incontri, che avranno cadenza mensile, saranno condotti dal dott. Daniele Guida e offriranno ai partecipanti l’opportunità di esplorare il ruolo paterno in un contesto educativo moderno. Il primo appuntamento è previsto per martedì 28 marzo alle ore 17:00 e avrà come tema “Creare un clima di fiducia e condivisione tra padri e figli”.

L’incontro inaugurale sarà strutturato in diverse fasi, con momenti di accoglienza, formazione e attività interattive. Dopo una breve introduzione, ogni padre sarà invitato a presentarsi con il proprio figlio attraverso il racconto di un aneddoto significativo, favorendo così un primo clima di apertura e condivisione. Successivamente, vi sarà un breve momento formativo riservato ai padri, incentrato sull’importanza della presenza paterna nella crescita dei figli. Un esercizio pratico, “Le parole che costruiscono fiducia”, permetterà ai partecipanti di riflettere sul valore delle parole positive nel rapporto con i propri bambini.

Il cuore dell’incontro sarà “Il cerchio delle storie”, un’attività interattiva in cui ogni coppia padre-figlio condividerà un ricordo speciale, stimolando l’ascolto reciproco e il rafforzamento del legame affettivo. Il percorso si concluderà con un momento conviviale, pensato per favorire il dialogo e la costruzione di una comunità educativa solida e partecipativa. risca L’obiettivo del progetto è creare un ambiente accogliente che favola partecipazione attiva dei padri, contribuendo a costruire una nuova alleanza educativa tra famiglia e figli. Un’iniziativa innovativa che punta a riscoprire il valore della paternità nel contesto educativo e affettivo.