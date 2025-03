Manfredonia, mistero sulla gestione dei servizi nell’area mercatale di Scaloria

A Manfredonia, l’area mercatale di Scaloria torna al centro dell’attenzione, ma non per il recente riassetto degli spazi. Questa volta, il nodo della questione riguarda la gestione dei bagni pubblici e dei servizi annessi, avvolta in un preoccupante silenzio da parte dell’amministrazione comunale. Il 30 dicembre scorso, il Comune ha annunciato con enfasi la riorganizzazione del mercato settimanale di Scaloria: ridistribuzione dei posteggi, spostamenti di bancarelle vicine all’area archeologica e criteri di assegnazione più partecipativi. Nel comunicato si menzionavano anche i bagni pubblici dell’area, regolarmente aperti durante il mercato e in occasione della Festa Patronale, quando la zona ospita il Luna Park.

Tuttavia, a seguito dell’annuncio, il consigliere comunale Vincenzo Di Staso ha posto un quesito rimasto senza risposta: chi gestisce questi servizi? Quali sono i criteri di concessione per l’uso di questi spazi pubblici? A oltre un mese dall’invio di una richiesta ufficiale al Segretario Generale del Comune, nessuna risposta è arrivata. Gli interrogativi riguardano non solo la manutenzione e l’apertura dei bagni pubblici, ma anche la presenza di distributori automatici di alimenti e bevande collegati alla rete elettrica pubblica. Se questi dispositivi generano profitto, su quale base vengono installati e gestiti? È stata rilasciata un’autorizzazione formale? Secondo il consigliere Di Staso, il silenzio dell’amministrazione alimenta sospetti su una possibile gestione irregolare di beni pubblici.

L’assenza di una concessione ufficiale per l’utilizzo di questi spazi potrebbe configurare profili di responsabilità amministrativa e, potenzialmente, di illegalità. Il mancato riscontro da parte degli organi competenti pone un problema di trasparenza amministrativa. Se tutto fosse regolare, perché non rispondere a una semplice richiesta di chiarimenti? L’uso di beni pubblici deve essere regolato da atti chiari e accessibili, nel rispetto delle norme di gestione del patrimonio comunale. Mentre la nebbia su questa vicenda continua a infittirsi, resta un dato certo: i cittadini di Manfredonia meritano risposte.