Manfredonia – Un’ondata di avvelenamenti sta seminando paura e indignazione tra i residenti della zona Croce/Viale Aldo Moro. Negli ultimi giorni, diversi gatti sono stati trovati morti in circostanze sospette, vittime di quella che sembra essere una crudele azione premeditata. L’allarme è stato lanciato da una cittadina, che denuncia la gravità della situazione e chiede l’intervento immediato delle autorità.

“Più di un gatto è stato trovato senza vita, e il numero sembra destinato a crescere”, racconta la donna, che ha deciso di segnalare pubblicamente questi episodi affinché si prenda coscienza della gravità del fenomeno. “I gatti avvelenati muoiono in modo atroce, con il loro stomaco che si deteriora lentamente. È una sofferenza inaccettabile.”

L’appello è rivolto a tutti i residenti e passanti della zona, affinché prestino la massima attenzione e segnalino qualsiasi comportamento sospetto. Chiunque noti gatti in difficoltà, con sintomi di avvelenamento o atteggiamenti anomali, è invitato a contattare immediatamente un veterinario o le autorità locali.

La cittadina chiede un intervento urgente da parte della Polizia Municipale e dell’ASL per avviare un’indagine approfondita e mettere fine a questa serie di violenze gratuite. L’avvelenamento degli animali non è solo un gesto di crudeltà, ma rappresenta anche un pericolo per la sicurezza pubblica, considerando il rischio che queste sostanze tossiche possano colpire anche altri animali domestici o, peggio ancora, bambini.

Nel frattempo, la cittadinanza è invitata a diffondere il messaggio per aumentare la consapevolezza e collaborare con le forze dell’ordine.

Se qualcuno ha informazioni utili per individuare i responsabili di questi atti, è fondamentale denunciarlo immediatamente alle autorità competenti. Solo con un’azione congiunta si potrà fermare questa strage silenziosa e proteggere gli animali e l’intera comunità.