BARI – La serata in attesa del grande giorno del matrimonio, una pratica tanto comune, sicuramente lo è a Bari, quanto facilmente associata al kitsch.

Ieri sera nelle case popolari di via Crispi, davanti all’ingresso del Tribunale, la piazzetta sotto casa si è trasformata in un dj set a cielo aperto, con tanto di cantante e animazione, per festeggire la futura sposa che vive in una delle sei palazzine del civico 85.

Tanti i presenti: musica napoletana, tappeto rosso per creare la location, karaoke, casse e alto volume, e immancabili i vicini che hanno immortalato tutto per condividere i video sui social.

Se Tananai cantava «amore tra le palazzine a fuoco», qui è più «amore tra le palazzine Arca». Viva gli sposi!

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it