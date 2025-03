Bari, Bellomo attacca su Amiu: “L’ennesima puntata di una brutta storia. Da Decaro nessuna risposta”

Bari, Bellomo (Lega) attacca su Amiu: “L’ennesima puntata di una brutta storia. Da Decaro nessuna risposta”

BARI – “La vicenda delle partecipate del Comune di Bari continua a riservare sorprese, ma sempre nella direzione sbagliata.” Così il deputato della Lega Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia della Camera, interviene sul caso Amiu, dopo la scoperta di 40 dipendenti con precedenti penali all’interno dell’azienda multiservizi e d’igiene urbana del capoluogo pugliese.

“La decisione di verificare i casellari giudiziali dei dipendenti assunti – spiega Bellomo – è arrivata solo ora su sollecitazione del sindaco Leccese, già capo di gabinetto dell’allora primo cittadino Antonio Decaro. Un’operazione tardiva, che svela una clamorosa negligenza della precedente amministrazione, la quale avrebbe dovuto prevedere controlli periodici, come impongono le norme anticorruzione. Evidentemente, per anni, si è preferito non guardare troppo da vicino ciò che accadeva sotto gli occhi di tutti.”

L’esponente leghista, però, mette in guardia dal rischio di generalizzazioni: “Non tutti i 40 lavoratori coinvolti possono essere bollati come ‘ladroni’. Molti di loro potrebbero aver intrapreso un percorso di reinserimento e andrebbero sostenuti, non messi alla porta.”

Infine, Bellomo attacca frontalmente Decaro: “Ancora aspetto una risposta al mio invito per un confronto pubblico. Il sindaco tace, non acconsente, non trova il tempo per chiarire il contorno di questa vicenda. Siamo di fronte a un vero e proprio film dell’orrore a puntate, con un protagonista che, però, non compare mai nei titoli di coda.”