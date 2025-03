CERIGNOLA (FOGGIA) – “Io e l’Amministrazione siamo vicini in questo momento alle due cooperative sociali che negli ultimi giorni hanno subito vili attacchi”: sono queste le parole del Sindaco di Cerignola Francesco Bonito per commentare gli episodi accaduti ed esprimere vicinanza alle persone che ogni giorno prestano la loro attività in queste due valide e solide realtà cittadine che operano da anni nel sociale.

Il ringraziamento del primo cittadino va alla squadra Stato, “composta da uomini e donne delle nostre forze dell’ordine che hanno risposto prontamente”, intervenendo subito ad effettuare i sopralluoghi di rito.

La Cooperativa sociale “Charlie fa Surf”, nella notte tra il 14 e il 15 Marzo, ha subito l’intrusione di una persona all’interno del Centro educativo “Diorama” in cui si svolgono quotidianamente le attività destinata e ragazzi e ragazze.

L’ignobile gesto ha provocato un danno economico, ma – come hanno riportato gli operatori della cooperativa – ha anche recato offesa alla comunità cerignolana, al quartiere Addolorata in cui il centro si trova e che ha sempre dimostrato un grande affetto per questa realtà sociale.

Nella notte scorsa, invece, un ignoto si è introdotto all’interno degli uffici della Cooperativa sociale “Pietra di Scarto”, in Contrada Toro, presso il Laboratorio di Legalità intitolato a Francesco Marcone, provocando la rottura di un vetro e danneggiamenti vari nella struttura.

“Conosco chi ogni giorno ci lavora, non si lasceranno intimidire, anzi insieme non ci faremo intimidire!”, ha dichiarato Bonito, riferendosi alle due cooperative così attive e conosciute sul territorio.