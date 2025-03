CHIETI – Mentre passava in via Olivieri ha visto la sua ex compagna con un altro e si è fermato perché voleva entrare in casa per riprendere la sua roba ma, al diniego della donna, in uno scatto di ira, prima le ha strappato il cellulare di mano, poi il marsupio contenente le chiavi di casa.

Per questo, A. P., 40enne originario di San Severo e residente a Chieti, giovedì mattina è stato arrestato dai carabinieri per furto con strappo.

LA VICENDA

Era stata la donna a dare l’allarme e, quando i militari sono intervenuti, P. è stato trovato nel Centro S. Agostino dove aveva cercato di nascondersi: addosso aveva il marsupio e il cellulare.

Ieri l’uomo, difeso dall’avvocato Matteo Tenace di San Severo, è comparso dinanzi al giudice Enrico Colagreco, che ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di avvicinamento all’abitazione dell’ex compagna, nonché di mantenere da quest’ultima e dal suo attuale compagno una distanza non inferiore a 500 metri, e di comunicare con loro.

La pm Simonetta Aleo aveva chiesto gli arresti domiciliari.

L’INTERROGATORIO

Il 40enne, che percepisce il reddito di inclusione, durante l’interrogatorio di convalida ha detto di aver chiamato più volte la sua ex, andata via di casa lasciando i due figli e tornata dopo cinque giorni.

A quel punto, era stato lui a lasciare l’appartamento e l’aveva chiamata più volte per riprendere le sue cose: «Volevo le chiavi di casa per prendere i miei effetti personali- ha detto l’uomo – il cellulare l’ho comprato io».

E ha aggiunto che la donna aveva lasciato delle bollette non pagate, una delle quali da 1.500 euro dell’acqua, e le avrebbe sottratto 4mila euro.

I due figli minorenni della coppia vivono ognuno con un genitore.

L’avvocato Tenace ha chiesto il rito abbreviato e il processo si discuterà il 27 marzo.

La donna ha riferito ai carabinieri che la sua relazione con P., iniziata nel 2018, era finita nel 2023 a causa dei maltrattamenti subiti, ma che non aveva denunciato sperando che lui andasse via di casa.

Cosa accaduta due settimane fa, quando lo aveva querelato e l’uomo, lasciata l’abitazione, aveva trovato ospitalità alla Capanna di Betlemme.

Circa venti giorni fa, quando la donna era andata via dalla casa nel quartiere Filippone, P. aveva prima fatto una segnalazione e poi formalizzato la denuncia di scomparsa.

Praticamente il giorno dopo l’appello, la donna era stata ritrovata, in buone condizioni.

