FOGGIA – Da domenica – 16 marzo – il meteo è destinato a migliorare. La giornata odierna – fanno sapere i meteorologi 3BMeteo – sarà caratterizzata da tempo stabile ed assolato su tutta la Puglia.

Cielo prevalentemete poco nuvolosi su Daunia, murge, Tavoliere e litorale adriatico settentrionale, nubi in aumento in serata invece sul litorale adriatico meridionale.

Su litorale ionico e Salento i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Ma da domenica il meteo si preannuncia nettamente migliore.

Vediamo dunque le previsioni meteo per i prossimi giorni in Puglia.

La situazione generale

Meteo domenica: Nord, residua instabilità tra Lombardia e Triveneto con qualche isolato piovasco, maggiore variabilità altrove con fenomeni modesti e in esaurimento. Entro sera ampie Schiarite ovunque. Centro, variabilità con possibilità di qualche isolato rovescio, più probabile sulla Toscana e le zone interne appenniniche al pomeriggio. Sud, un po’ di nubi sulle regioni tirreniche e sul Gargano ma con fenomeni sporadici, più sole altrove. Temperature in lieve calo. Venti ancora tesi da O/NO. Mari molto mossi.

Dopo la fase estremamente piovosa e molto mite ancora in atto e che terminerà ufficialmente solo domenica con l’arrivo dell’alta pressione, l’Italia vivrà un breve rigurgito invernale caratterizzato dalla discesa di un fronte di aria fredda dalla Scandinavia.

Nella giornata di lunedì si assisterà al transito di questo fronte freddo. Dei fenomeni sono attesi sul versante adriatico in parziale progressione verso ovest ma con un coinvolgimento dell’area tirrenica centrale poco significativo.

Una maggiore instabilità è attesa invece nella seconda parte della giornata sull’area tirrenica meridionale con dei rovesci e anche qualche temporale.

I fenomeni potranno assumere carattere nevoso in Appennino fino a quote collinari.

Le temperature saranno in sensibile diminuzione. Anche i venti tenderanno a rinforzare sensibilmente dai quadranti settentrionali.

Domenica 16 marzo

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. «Nello specifico – spiegano gli esperti – su Daunia e murge cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su Tavoliere, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale adriatico settentrionale cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; sul litorale adriatico meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2350 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto da molto mosso a mosso».

Lunedì 17 marzo

L’alta pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con debole piogge sparse. «Sulla Daunia cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di piogge e rovesci anche temporaleschi; sulle murge cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali;

sul Tavoliere cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge nel pomeriggio; sul litorale adriatico settentrionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; sul litorale adriatico meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale ionico e Salento cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio . Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 1550 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto da mosso a molto mosso».

Martedì 18 marzo

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera.

«Nello specifico sulla Daunia giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle murge cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite;

sul Tavoliere cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale adriatico settentrionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata. Venti tesi dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 950 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da mosso a molto mosso».

Lo riporta quotidianodipuglia.it