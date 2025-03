Un’altra sconfitta, la terza partita in una settimana e un finale di stagione che si complica. Il Foggia crolla in casa contro la Cavese, mostrando tutti i limiti fisici e mentali di una squadra che sembra aver smarrito la bussola. Al “Pino Zaccheria” finisce 1-0 per i campani, con i rossoneri mai realmente in partita e incapaci di reagire dopo il gol subito nei minuti iniziali. Avvio di gara subito in salita per la squadra di Zauri. Dopo alcuni tentativi iniziali degli ospiti, la rete decisiva arriva al 10’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Verde svetta e di testa infila nell’angolo più lontano, battendo De Lucia e portando avanti la Cavese. Un copione già visto troppe volte in stagione, con il Foggia ancora una volta fragile sulle palle inattive.

I rossoneri provano a reagire, ma la manovra è lenta e prevedibile. Orlando ci prova dal limite al 16’, trovando la risposta attenta di Lamberti, mentre al 26’ lo stesso Orlando prova direttamente da calcio d’angolo, ma il portiere ospite si salva in extremis. Il Foggia appare spento, in difficoltà fisica e senza idee. La Cavese, invece, si difende con ordine e riparte con pericolosità, sfiorando il raddoppio con Chiricò al 29’ e al 40’. Nella ripresa Zauri prova a cambiare qualcosa, inserendo Da Riva e Zunno per Danzi e Orlando, ma la musica non cambia. Il Foggia costruisce qualche occasione sporadica, come al 62’ quando Tohuo calcia al volo trovando la pronta risposta di Lamberti. Nel finale, Brugognone va vicino al pari con un colpo di testa ravvicinato, ma la palla viene deviata in angolo. La Cavese sfiora più volte il raddoppio in contropiede, ma il risultato non cambia: 0-1 e vittoria meritata per gli ospiti.

Con questa sconfitta, il Foggia vede definitivamente svanire ogni speranza di agguantare i playoff. L’obiettivo minimo della stagione è ormai irraggiungibile e ora i rossoneri devono concentrarsi su un finale di campionato che potrebbe riservare brutte sorprese. Con una squadra in evidente difficoltà e un morale sotto i tacchi, il rischio di essere risucchiati in una zona pericolosa della classifica è più che concreto. Zauri dovrà trovare in fretta una soluzione per evitare un tracollo definitivo. Il Foggia ha bisogno di ritrovarsi, e farlo in fretta: le ultime giornate saranno decisive per evitare una stagione ancora più deludente.

Lo riporta foggiacalciomania.com