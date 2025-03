Foggia – Una serata di divertimento si è trasformata in un incubo in una discoteca di Foggia, dove si è verificata una violenta rissa che ha coinvolto un gruppo di circa venti persone. L’episodio, avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 marzo, ha visto tre ragazzi essere aggrediti senza un apparente motivo, dopo che alcuni membri del gruppo avevano infastidito le ragazze che erano con loro.

Secondo le testimonianze raccolte, l’aggressione è durata circa quindici minuti, durante i quali nessuno del personale della discoteca sarebbe intervenuto per sedare la situazione. Solo alcuni altri ragazzi presenti hanno cercato di difendere i tre giovani dall’assalto del gruppo. L’assenza di un adeguato servizio di sicurezza nel locale ha sollevato forti polemiche e preoccupazioni.

Sul posto potrebbero essere state installate delle telecamere di sorveglianza, che, se funzionanti, potrebbero aver ripreso i responsabili dell’aggressione. I giovani coinvolti hanno già annunciato l’intenzione di presentare denuncia sia contro il locale per la mancata sicurezza, sia contro gli aggressori, qualora le immagini confermassero l’identità dei responsabili.

L’episodio ha suscitato grande indignazione e preoccupazione, soprattutto tra i genitori, che si interrogano sulla sicurezza dei propri figli nei locali notturni. La vicenda è stata commentata con amarezza dall’avvocato Patrizia Lusi, presidente dell’Asp Zaccagnino di San Nicandro Garganico, che ha sottolineato come la strada verso il rispetto delle regole della convivenza civile sia ancora lunga.

Sebbene lo spavento sia passato, resta la rabbia e la delusione per un episodio che evidenzia la necessità di maggiori controlli e di una cultura del rispetto che sembra ancora lontana.

testo originale

“In una discoteca di Foggia ieri sera, c’è stata una rissa. 15 minuti di follia pura in cui un gruppo di 20 senza alcuna ragione plausibile, ha aggredito tre ragazzi dopo aver infastidito le ragazze che erano con loro a ballare per i fatti loro. Nella stessa discoteca, nessuno è intervenuto (se non altri ragazzi) per difendere quei 3 malcapitati dalla furia di un gruppo di “ragazzi” (si possono definire così?). Seguira’ denuncia nei confronti della discoteca in cui non c’era un servizio di sicurezza adeguato e nei confronti dei “ragazzi” qualora le telecamere (se funzionanti) li abbiano ripresi.

Spavento importante per tutti, comprese le ragazze che si sono viste accerchiate da un gruppo di maschi (non uomini) che le hanno intimorite prima che i loro fidanzati intervenissero. La strada verso il rispetto delle regole minime della convivenza civile e’ molto lunga. Lo spavento e’ passato.

Resta la rabbia e la delusione profonda. Resta la paura che i genitori devono avere quando i ragazzi sono in giro.” (Patrizia Lusi,