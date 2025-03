Forza Italia riunisce la comunità politica: il Congresso Comunale di Manfredonia

Si terrà domenica 16 marzo, alle ore 18, presso la sede di Forza Italia in Corso Manfredi 279, il Congresso Comunale del partito, un appuntamento chiave per la politica locale. L’evento rappresenta un momento di confronto e programmazione per la sezione manfredoniana di Forza Italia, che punta a rafforzare la propria presenza sul territorio e a delineare nuove strategie per il futuro amministrativo della città.

Interverranno figure di spicco del partito a livello provinciale e regionale: Paolo Dell’Erba, Segretario provinciale di Forza Italia, Raffaele Di Mauro, Responsabile regionale dell’Organizzazione, e gli Onorevoli Giorgio Lovecchio, Giandiego Gatta e Mauro D’Attis, Segretario Regionale di Forza Italia Puglia.

L’incontro si inserisce in un contesto politico in cui Forza Italia vuole ribadire il suo ruolo centrale nelle dinamiche amministrative locali, proponendosi come punto di riferimento per cittadini, imprenditori e giovani che guardano al futuro della città con interesse e partecipazione attiva. Il Congresso Comunale sarà un’occasione per discutere delle sfide che attendono Manfredonia, dal rilancio economico alla gestione dei fondi pubblici, fino alle politiche sociali ed educative. Un’opportunità di dialogo aperto per costruire insieme una visione condivisa del territorio.