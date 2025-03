Il Falò di San Giuseppe si prepara ad illuminare la Frazione Montagna San Salvatore di Manfredonia

Manfredonia si prepara a vivere un’antica tradizione con il Falò di San Giuseppe, in programma il 22 marzo 2025 nella Frazione Montagna San Salvatore. L’evento, che unisce fede, folklore e convivialità, rappresenta un appuntamento imperdibile per la comunità locale e per i visitatori che vorranno immergersi nell’atmosfera suggestiva di questa celebrazione. La serata avrà inizio alle 18:30 con la celebrazione della Santa Messa, un momento di raccoglimento spirituale che anticipa il rito del fuoco. Alle 19:30 seguirà la benedizione e l’accensione del falò, simbolo di purificazione e rinnovamento, che illuminerà la notte della frazione Montagna.

A partire dalle 20:00, il programma proseguirà con l’apertura degli stand gastronomici, dove sarà possibile degustare specialità locali e piatti della tradizione. Il tutto sarà accompagnato da un’atmosfera di festa, grazie all’intrattenimento musicale dal vivo del gruppo PaperSong, che animerà la serata con la sua musica.

L’iniziativa, ad ingresso libero, è organizzata con il sostegno di diverse realtà locali. Il Piazzale delle Orchidee, nel cuore della Frazione Montagna San Salvatore, sarà il fulcro della manifestazione, un luogo in cui le tradizioni si fondono con il calore della comunità. Il Falò di San Giuseppe non è solo una festa popolare, ma un’occasione per rafforzare i legami tra i cittadini, custodendo e tramandando riti che fanno parte del patrimonio culturale del territorio. L’appuntamento del 22 marzo 2025 si preannuncia quindi come un’occasione speciale per riscoprire il valore delle tradizioni, gustare i sapori autentici della gastronomia locale e lasciarsi coinvolgere dal fascino della musica e della convivialità.